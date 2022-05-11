Kadın cinayetlerine ‘yeter’ davası

İstanbul Ümraniye'de 4 Şubat'ta Ozan Dum (21), dini nikâhla birlikte yaşadığı hamile eşi Hasret Dalkoparan'ı (20) silahla vurup katletti. Dum, tüyler ürperten cinayeti 1.5 yaşındaki çocuklarının gözü önünde işledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 suç kaydı olduğu belirlenen cani hakkındaki soruşturmasını tamamlandı. İddianameye göre, eşinden şiddet gören Hasret Dalkoparan, ağabeyinin evine sığındı. Sözde eşi ise sürekli gelip ve haber gönderip eve dönmediği takdirde onu öldüreceğine dair tehditler savurdu. Ozan Dum olay günü evde kimin olduğunu öğrenmek için çocuğunu sevme bahanesini kullanarak eşinin yanına geldi. Evde eşinin ağabeyini görünce çıktı ama yakın bir yerlerde bekledi. Ağabey evden çıkar çıkmaz silahıyla içeri girdi. Savcılık, "Maktuleyi bebeğini taşır vaziyette kafasını kollarının arasına alarak başına 4-5 el kadar ateş edip kaçtı" diyerek dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.Yakalanan katil, "İmam nikâhlı eşim beni aldattı" savunmasının arkasına sığındı. Tanık yenge de vahşetin bir diğer boyutunu anlattı: "Önce evi kontrol etti. Eşim ayrılır ayrılmaz eve girdi. Çocuklarım da evdeydi. Çocuklarımız olmasına rağmen öldürdü. Ben kendimi ve çocuklarımı korumak için başka odaya sığındım. Döndüğümde Hasret kanlar içindeydi. Yanında da küçük bebeği vardı." Savcılık, "Evde kendisini engelleyecek kişilerin olmadığından emin olduktan sonra hamile olduğunu bilerek ve kucağında 1 yaşında bebeği olduğu halde kafasına sıkarak öldürdü. Bu, hem tasarlayarak hem hamile kadına karşı işlenmiş bir cinayet" cümleleriyle adeta kadın cinayetlerine "Yeter" dedi. Sanığın "Aldattı" şeklindeki klasik savunmasına da değinen savcılık, "İfadesi suçunun tahrik altında işlendiğini düşündürüp sonucunu hafifletme niteliğini taşıyor" dedi. Zanlı için "Gebe olduğu bilinen kadını tasarlayarak öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis istendi.