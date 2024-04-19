“Kadın değil” sözlerine sinirlendi, 2 kadını bıçakladı

Adana'da bir dernekte bulunan 2 kadını bıçakla yaralayan Betül A. (24) tutuklandı. Şüpheli kadın ifadesinde, "Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce 'Bu kadın değil, açmayın' dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp, yaralamadığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan saldırıda kasığından ve kalçasından yaralanan 2 kadın tedavilerinin ardından taburcu edildi.

2 KADINI BIÇAKLADI

Olay, 17 Nisan'da Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi, Abidinpaşa Caddesi'ndeki bir dernekte meydana geldi. Binaya giren şüpheli Betül A., içeri alınmayınca dernekteki Sevda S. ve Hatice K. ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli Betül A., Sevda S.'yi kasığından, Hatice K.'yi ise kalçasından bıçakladı. Şüpheli kadın, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekiplerince yakalandı. Yaralılar ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"SÖZLERE ÇOK SİNİRLENDİM"

Polis merkezine götürülen zanlı, 'mala zarar verme' ve 'kasten yaralama' suçlarından 6 kaydının olduğu belirlendi. Şüphelinin, daha önce de aynı binaya gelip, dernekteki kişilerle tartışma yaşadığı öne sürüldü. Şüpheli Betül A. ifadesinde, "Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce 'Bu kadın değil, açmayın' dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp, yaralamadığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

"BAŞINI KESERİM"

Sorgusu tamamlanan şüpheli kadın, sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildiği sırada, gazetecilere, "Bana baş kaldıranın, başını keserim. Peşlerini bırakmayacağım" dedi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralılar Sevda S. ile Hatice K. tedavilerinin ardından taburcu edildi.