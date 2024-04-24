Kadın doktorlar şifa dağıtıyorşifa

ABD'de yapılan araştırmaya göre, kadın doktorların tedavi ettiği hastaların ölme ve yeniden hastaneye yatırılma olasılığı daha düşük. Independent'te yer alan habere göre, Kaliforniya Üniversitesi'nin (UCLA) çalışması, kadın doktorların uyguladığı tedavinin erkek hekimlerinkine kıyasla kadın hastaların sağlığına daha fazla fayda sağladığını ortaya koydu. Annals of Internal Medicine adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, kadın doktorların tedavi ettiği kadın hastaların ölüm oranı yüzde 8.15 iken erkek hekimler tarafından tedavi edilenlerin oranının yüzde 8.38 olduğu görüldü. Bu erkek hastalar için de benzer. Araştırmacılar bunu "klinik açıdan kayda değer" bir fark olarak değerlendirdi.