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Giriş Tarihi: 7.3.2025 22:37 Son Güncelleme: 7.3.2025 22:39

Kadın okuyucuların haber tercihi yine sabah.com.tr oldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan "Kadınların Medya Haritası" raporu, kadın kullanıcıların dijital medya tüketim alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Dijital ölçümleme alanının önde gelen şirketlerinden olan Gemius tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, kadın okuyucuların en çok ziyaret ettiği haber sitesi sabah.com.tr oldu.

Kadın okuyucuların haber tercihi yine sabah.com.tr oldu

Gemius tarafından hazırlanan ve 2024 yılının aylık ortalamalarına dayanan verilere göre, kadın kullanıcılar haber okumak için en çok sabah.com.tr'yi tercih etti. Sabah.com.tr, geniş haber yelpazesi, güncel ve doğru bilgiye hızlı erişim sağlamasıyla kadın okuyucuların en fazla ziyaret ettiği platform olarak öne çıktı.

LİDER SABAH.COM.TR

Raporda farklı sektörlerde kadınların dijital medya tüketimi analiz edilirken, haber siteleri kategorisinde sabah.com.tr'nin lider konumda olduğu vurgulandı. Sabah.com.tr'nin ardından diğer haber siteleri sıralamaya girerken, bu veriler kadın kullanıcıların haber alma tercihlerine dair önemli ipuçları sundu.

GEÇEN YIL DA ZİRVEDE YER ALMIŞTI

Öte yandan, geçen yıl da benzer bir araştırmada kadın okuyucuların en çok tercih ettiği haber sitesi sabah.com.tr olmuştu. Gemius Türkiye'nin verilerine göre; haber kategorisinde hem ziyaret büyüklüğü açısından hem de kadınların yoğunluğu göz önüne alındığında, kadınların en çok tercih ettiği sitenin sabah.com.tr olduğu görülmüştü.

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Kadın okuyucuların haber tercihi yine sabah.com.tr oldu
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