Kadın platonik aşkı tarafından sokak ortasında bıçaklandı

Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli Ramazan S., iddiaya göre, platonik aşk beslediği Nursel S.'yi takip edip, sokakta durdurdu. Paniğe kapılarak yere düşen Nursel S.'yi cebinden çıkardığı bıçakla, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı.
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Nursel S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Ramazan S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.