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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Kadın yazarın platonik kâbusu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kadın yazarın platonik kâbusu

Yazar Ece Ergönenç'in hayatı, platonik âşık Hamza Ş. yüzünden adeta kâbusa döndü. Yardım çağrısında bulunan Ergönenç, "Samuray kılıçlı katil gibi anormal sözleri var" dedi

Ünlü yazar Ece Ergönenç, kendisine 5 yıldır platonik aşk besleyen sapık takipçisi Hamza Ş. tarafından tehdit ediliyor. Hamza Ş., yazar ile daha önceden evli olduğunu ancak kendisinin onu hatırlamadığını öne sürerek hemen her gün sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.



'YALVARIRIM KURTARIN'
İddiaya göre, Ergönenç'in şikâyeti üzerine giden mahkeme kararlarının ardından sapık takipçi dosyada yer alan bilgilerden Ergönenç'in evinin adresini de öğrendi. Bu kez takip daha yakından olmaya başladı. Korkudan sokağa çıkamaz hale geldiğini söyleyen Ergönenç, yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "5 yıldır peşimde. Defalarca şikayet ettim, uzaklaştırma kararı aldırdım. Korkuyorum. Samuray kılıçlı katil gibi anormal sözleri var. Kendisinin Adem, benim Havva olduğumu, iki çocuğumun kendisinden olduğunu ancak benim bunu hatırlamadığımı öne sürüyor. Hatta üçüncü bir çocuğumuzun daha olduğunu söylüyor. Bunları hatırlamam için benim ölmem gerektiğini söylüyor. Evimi biliyor, çocuklarımın okulunu biliyor. 'Sana öyle bir şey yapacağım ki bütün televizyonlar seni konuşacak, seni herkes tanıyacak, seni ışık bedenine kavuşturacağım' diyor. Resmen beni öldürmekle tehdit ediyor. Bana ve çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum. Bu adamın adli akıl hastanesine yatması lazım. Ömrümün tamamını koruma kararını uzatarak yaşayamam. Yetkililere sesleniyorum; yalvarırım beni bu adamdan kurtarın."

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Kadın yazarın platonik kâbusu
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