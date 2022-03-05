Kadın yunuslar tabuları yıkıyor

Düzce Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekiplerinde 4 kadın polis görev yapıyor. Kadın yunuslar “Bizi görünce şaşıran vatandaşlara, kadınların da her işi yapabileceğini gösteriyoruz” diyor
Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Yunus ekipleri başarılı çalışmalarıyla göz dolduruyor. Yunus timinde görev yapan kadın polis memurları işlerini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Yunus timinde yer alan polis memurları Merve Ekici ve Ülkü Ülger, kentin huzur ve güvenliği için 24 saat görev yaptıklarını söyledi. Polisliğin çocukluk hayali olduğunu belirten Ekici, "2.5 yıl önce polis oldum. 2 sene ilçede görev yaptım. Artık sahalarda çalışmak, dışarıda olmak istedim. Gönüllülük esasına göre seçimler yapıldı. Belli bir eğitimden geçtik. Eğitimlerde başarılı olanlardan birisi oldum ve yunus ekiplerine katıldım. 4 aydır yunus ekiplerindeyim. Çok mutluyum" dedi.
YETER Kİ FIRSAT VERİLSİN
Mesleğini severek yaptığını dile getiren Ekici, "Vatandaşlarımızın huzuru için şok uygulamalar yapıyoruz. Aranan şahıslar, narkotik maddeler, ruhsatsız silahlar gibi birçok suç unsurlarını bu uygulamalarda yakalıyoruz. Kadınları bizi karşılarında görünce seviniyor. Biz şunu gösteriyoruz, fırsat verildikçe kadınlarımızın yapamayacağı hiçbir şey yoktur" diye konuştu.
'AAAA KADIN YUNUS!'
Yunus ekiplerine 2 ay önce katılan polis memuru Ülkü Ülger de, "İnsanlar sokakta erkek personel görmeye alışık oldukları için bizi görünce 'Aaa kadın yunus' diye şaşırıyorlar. Kadınlar olarak farklı meslek gruplarından farklı alanlarda çalışarak insanların kafasında oluşmuş tabuları da yıkıyoruz" dedi.
KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET BİZİ ÜZÜYOR
KADINA yönelik şiddet olaylarına müdahale için gittiklerinde kendisini kötü hissettiğini dile getiren polis memuru Ülkü Ülger, "Bir kadın olarak ben de tabi ki bundan etkileniyorum. Dilerim kadına şiddet son bulur" diye konuştu.