Kadına şiddet kameralara yansıdı

Yaşadıklarını anlatan mağdur kadın S.M., yıllardır sistematik şiddet gördüğünü öne sürerek şunları söyledi: "Beni kandırdı, 5 yıldır birlikte yaşıyoruz. Beni her gün dövüyor ve zorla fuhşa zorluyor. Kardeşini bile benimle ilişkiye girmesi için zorladı. Otelde çalışıyordum, orada bana vurup darp etti. O anların kamera kayıtları da var. Sürekli başkalarıyla görüşmem için zorluyordu. Görüşmediğim için beni dövüyordu. Ben evden kaçtım. Kızım dünyaya geldi ama kimliği bile yok." dedi.

"PARA GETİRMEZSEN EVE GELME"

Baskı gördüğünü öne süren mağdur kadın sözlerini şöyle tamamladı: "Git para getir diyor. 'Para getirmezsen bu eve gelme' diyor. Beni fuhşa zorluyordu ama ben yapmıyordum. Gidip tekstilde çalışıyordum. Çalışıp kazandığım parayı ona veriyordum. Hem paramı alıyor hem de beni dövüyordu. Kızım dünyaya geldi. Hastanedeydim ama beni zorla işe gönderdi. Çok korktuğum için işe gittim. Daha önce kameralara yansıyan görüntüler de var. Saçımdan tuttu ve beni merdivenlere attı." Savcılık tarafından 5 Eylül'e kadar uzaklaştırma alan şüpheli kişi polis tarafından aranıyor.