Kadına şiddeti önlerken ölümden döndü! "Ben hastaneden çıkmadan o adliyeden çıktı"

Tıpkı Konya'da sevgilisi tarafından darp edilen bir kadını kurtarmaya çalışan Kadir Şeker gibi şiddete karşı çıktı Erdal Öfgeli. Şeker gibi özgürlüğünden değil ama sağlığından oldu 39 yaşındaki adam. Kadına şiddete sessiz kalamazken Şeker gibi cinayet işlemedi ama bir cinayete kurban gitmekten son anda kurtuldu.
Tarihler 9 Eylül'ü gösterdiğinde Üsküdar'daki oturduğu mahallede yakaladı kurşunlar onu. Evine doğru giden Öfgeli, 22 yaşındaki Ufuk Bayhan ve 18 yaşındaki kız arkadaşı Sema Coşğun'u tartışırken gördü, önce baktı ancak Bayhan'ın bir kadına karşı şiddete başvurduğunu gördüğünde bakmakla kalmadı ve dahası insani değerlerle, gücü acizliğinden gelen adama tepki gösterdi. Kadına şiddet, kadına şiddete karşı gelen adama yöneldi. 4-5 el ateş etti. Kurşunlar Öfgeli'nin bacaklarına isabet etti.
SAVCILIK KANAYAN YARAYA PARMAK BASTI
Gözaltına alındığında kız arkadaşıyla tartıştığını ancak şiddet uygulamadığını öne süren Ufuk Bayhan, Erdal Öfgeli'nin arkadaşıyla birlikte kız arkadaşına laf attığı için silahını ateşlediğini söyledi. Savcılık, Bayhan'ın "kasten yaralama" suçundan Bayhan'ın tutuklanmasını talep etti. Sulh ceza hakimliği kuvvetli suç şüphesinin olduğunu kabul etti ancak adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdi.
Hakimliğin bu kararının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kanayan yaraya parmak basan bir itiraza imza attı. Savcılık itiraz yazısında, "Olay tamamen şüphelinin kız arkadaşını sokakta dövmesi ve yoldan geçen herhangi bir ilgisi olmayan şahsın insani görevini yapıp müdahale etmesi sonucu şüphelinin sinirle tabancasını alıp ateş edip yaralaması sonucu meydana gelmiştir" dedi.
Mağdur adamın hastanede tedavisinin devam edip ifadesinin dahi alınamadığını belirten savcılık, "Şüphelinin serbest bırakılmasının adalete olan güveni sarstığı, bu gibi olayların kamuoyunda örnek olabileceği ve hiç kimsenin müdahale etmemesine sebebiyet verebileceği açıktır" diyerek duygulara tercüman oldu. Ancak mahkeme talebi yine reddetti.
"ARKADAŞIM 'GİDELİM' DEDİ AMA İÇİME SİNMEDİ"
Soruşturma devam ederken silahlı saldırgan serbest, insani görevini yapan ve tesadüfen hayatta kalan bir çocuk babası Erdal Öfgeli ise hala hastanede. Hastanede olayı SABAH'a anlatan Öfgeli motokuryelik yaptığını ve telefonla konuşmak için tesadüfen o noktada durduğunu söyleyerek, "Kızı döve götürüyordu. Telefonu kapatıp kadına böyle bir şey yapmasının hoş olmadığını söyledim. 'Seni ilgilendiren bir şey yok, sen karışma' dedi.
Sonra gittiler" dedi. Eve giderken çifti tekrar gördüğünü ve saldırganın kadını yere yatırıp tekmelediğini görmesi üzerine adamı uyarmak için konuşmak istediğini söyleyen Öfgeli yeniden tepki gördüğünü belirtti. O sırada arkadaşının kendisini gördüğünü ve 'Boş ver gel' dediğini anlatan Öfgeli, "Meğer bunun cebindeki bıçağı fark etmiş.
'İkidir denk geliyorum yolun ortasında kıza vuruyor' dedim. İçime sinmedi bu durum. Bıçak çıkarıp bana sallamaya başladı. Motosikletime el koydu. Telefonla birini aradı ve anlamadığım dilde konuştu. Kapatırken olay yerine gelmesini söyledi. Arkadaşım koşarak kaçtı. Beni geri geri götürdü. Baktım biri silah verdi buna. Ve ateş etmeye başladı" diye konuştu.
"KURŞUNLAR KULAĞIMIN DİBİNDEN GEÇTİ, ÖLÜMÜ HİSSETTİM"
Korku filmi gibi sahnelerde ölümü ise tüm hücrelerinde hisseden Erdal Öfgeli, "Kurşunların kulağımın dibinden geçtiğini hissettim. Kaçmaya çalışırken dizimden vurup yere düşürdü. Daha vurmaması için ikna edici konuşmaya başladım. Öleceğimi hissettim" dedi. Kendi çabamla bağırıp çağırınca millet yardıma geldi. Sonra ağır ağır gittiler" dedi.
"DÜŞÜNSENİZE, UYARIYORSUNUZ DİYE YARALIYOR"
Başına gelenlerin şoku hala üzerinde olan ve ameliyatı için bekleyen Öfgeli, "Silahı veren de babasıymış. Çocuğun bana ateş etmesinden çok bir babanın evladına silah vermesine şaşkınım. O gece ailemi de tehdit etmişler. Böyle insanların hala dışarıda rahat kalabilmesi beni şaşırtıyor. Düşünsenize bir insanı sadece uyarıyorsunuz diye iki dizinizden birden yaralıyor. Ben hastaneden çıkmadan o adliyeden çıktı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.