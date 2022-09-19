Kadına şiddeti önlerken ölümden döndü! "Ben hastaneden çıkmadan o adliyeden çıktı"

"DÜŞÜNSENİZE, UYARIYORSUNUZ DİYE YARALIYOR"

Başına gelenlerin şoku hala üzerinde olan ve ameliyatı için bekleyen Öfgeli, "Silahı veren de babasıymış. Çocuğun bana ateş etmesinden çok bir babanın evladına silah vermesine şaşkınım. O gece ailemi de tehdit etmişler. Böyle insanların hala dışarıda rahat kalabilmesi beni şaşırtıyor. Düşünsenize bir insanı sadece uyarıyorsunuz diye iki dizinizden birden yaralıyor. Ben hastaneden çıkmadan o adliyeden çıktı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.