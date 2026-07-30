"Kadına yardım etmek isteyen çocuklarımızı öldürmüş"

Adana'da geçtiğimiz hafta sonu kıskançlık krizine girmesi sonucu önce sevgilisi Semra Yılmaz'ı (44) daha sonra olayın görgü tanıkları Ali Can Demir (25) ile Sinan İlbey'i (28), Rüzgarlı Tepe mevkiinde öldüren katil zanlısı Osman Ataş'a (28) acı aileler en ağır ceza verilmesini istedi. Acı haberi çalışmak için gittiği Ukrayna'da öğrenen Ali Can Demir'in babası Savaş Demir (50), "Oğlum uzaktan akrabamız olan Sinan ile gezmeye gitmiş. Oradaki görgü tanıklarının bize söylediğine göre, olay yerine gelen katil zanlısı ile sevgilisi tartışmış. Bizim çocuklar kadının yanına gidip 'Abla yardıma ihtiyacın var mı?' diyerek sormuş. Kadın yok deyince otomobillerine geri binmişler. Yarım saat sonra katil kaçan kadını öldürdükten sonra, otomobilde bulunan oğlum ve Sinan'ı tek kurşunla öldürüyor. Oğlum ve Sinan iyiliklerinin kurbanı oldu. Adaletimize güveniyorum. Bu caniye en ağır cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.

BİRER KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Üç ocağa ateş düşüren olay 25 Temmuz gecesi Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. Serbest meslek yaptığı öğrenilen Osman Ataş, sevgilisi Semra Yılmaz ile tartıştı. Osman Ataş, otomobildeki tabancası alıp kaçmaya çalışan Semra Yılmaz'ın arkasından peş peşe tetiğe basarak öldürdü. Katil daha sonra başka otomobilin içinde oturan PVC ustası Ali Can Demir ile üniversiteden yeni mezun olan Sinan İlbey'i cinayete tanık oldukları gerekçesiyle birer kurşunla öldürdükten sonra kaçtı. Yakalanan ve tutuklanan zanlının emniyetteki ifadesinde, "Semra'yı çok kıskanıyordum. Ama o başkalarıyla sürekli mesajlaşıyordu. Çok uyardım am ben dinlemedi. Bana hakaretler yağdırdı ve o an kendimi kaybettim. Kendisini kaçarken vurdum. Ondan sonraki olayları hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

YARDIM TALEBİNİ GERİ ÇEVİRMİŞ

Oğlu ile birlikte Sinan İlbeyli'yi toprağa veren 2 çocuk babası Savaş Demir, acı olayı çalışmak için gittiği Ukrayna'da aldığını söyledi. Böyle bir vicdansızlığın görülmediğini dile getiren ve katil zanlısına en ağır cezanın verilmesini isteyen acılı baba, "Benim çocuğum kimseyi incitmez ve herkes tarafından sevilen bir gençti. Oğlumun ve Sinan'ın tek suçu gezmek için gittikleri yerde bulunmaları. Olayı uzaktan gören görgü tanıklarının bize anlattıklarına göre, Oğlum ve Sinan kadına yardım etmek istemiş ama kadın 'Bir şey yok' diyerek yardım talebini geri çevirmiş. Yarım saat sonra olay oluyor. O cani önce kadını daha sonra otomobilin içinde bulunan oğlum ile Sinan'ı öldürüyor. Evlat acısı tarif edilemez çünkü bunun adı konulamaz. İkisi de çevresinde sevilen çocuklardı. Yetkililere, özellikle de Sayın Valimize sesleniyorum, o bölgede geniş güvenlik alsınlar. Bizim canımız yandı başkalarının yanmasın" diye konuştu.