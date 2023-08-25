Kocaeli’de korkunç olay: Tartıştığı kadını vurdu kendi kafasına sıktı!

Kartepe İstasyon Mahallesi'nde, saat 21:30 sularında meydana gelen olayda, Yıldız Çınar isimli kadın, tartıştığı Selamı Ş. tarafından silahla başından vurularak hayatını kaybetti.

Geçmişte ilişkileri bulunduğu ve aralarında husumet olduğu iddia edilen Yıldız Çınar İle Selami Şahin, görü tanıklarının iddiasına göre; akşam üstü cadde ortasında birbirleri ile karşılaştı. Aralarında çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Cinnet getiren Şahin, bir anda silahına sarılarak art arda etti. Açılan ateş sonucu Yıldız Çınar başından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren Selami Şahin ise hızla olay yerinden kaçtı.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerde Yıldız Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Bir süre sonra olayı gerçekleştirip kaçan Selami Şahin'in de, olay yerine yakın bir noktada, Meşelik Parkı'nda olduğu tespit edildi.

KENDİNİ VURDU

Emniyet ekiplerinin kendisini yakalamak için geldiğini gören zanlı Selami Şahin, silahı başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan zanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.