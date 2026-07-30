Haberler Yaşam Haberleri Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor
Giriş Tarihi: 30.07.2026

Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor
  • ABONE OL
Türkiye'de ortalama yaşam süresi artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 'Hayat Tabloları, 2023- 2025' verilerine göre, doğuşta beklenen yaşam süresi 78.5 yıla yükseldi. Bu süre 2022- 2024 döneminde 78.1 yıl olarak hesaplanmıştı. Doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlarda 81.1, erkeklerde ise 75.9 yıl olarak hesaplanırken, kadınlar ile erkekler arasındaki yaşam süresi farkı 5.2 yıl oldu. Çalışma çağının başlangıcı kabul edilen 15 yaşındaki bireylerin ortalama kalan yaşam süresi 64.7 yıl olarak hesaplandı. Bu süre erkeklerde 62.1 yıl, kadınlarda ise 67.3 yıl olarak belirlendi. Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresi de artıyor. Her yaş grubunda düşük eğitim seviyesine sahip bireylerin beklenen yaşam süresinin daha kısa olduğu görüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA