Kadınları hedef alan gizli tehlikeye ücretsiz tarama

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalından Prof. Dr. Yakup Kumtepe, rahim ağzı kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayarak kadınlara düzenli tarama çağrısı yaptı. Rahim ağzı kanserinin HPV virüsüyle bulaştığını dile getiren Kumtepe, "HPV çoğunlukla cinsel birliktelik yoluyla bulaşıyor. Hastalık için risk faktörleri arasında erken yaşta cinsel birliktelik, çok sayıda partnerin olması ve erken tetkik edilmeme yer alıyor. Rahim ağzı kanseri özelinde taramalar 30 yaşında başlıyor, 5 yılda bir tekrarlanıyor. HPV varsa kadın doğum uzmanı gerekli işlemi yaparak kansere dönüşmesini önlüyor" diye konuştu. Virüsün bulaştıktan 15 yıl sonra bulgu verdiğini söyleyen Kumtepe, hastalığın erken aşamada yakalanması durumunda yüzde 100 tedavi edilebildiğini, aksi takdirde cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi gibi zorlu süreçlerin kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

EN ETKİLİ SİLAH AŞI

Virüsün vücutta kanser yapmasını önlemenin en etkili yolunun aşılanmak olduğunu belirten Kumtepe, dünyada yaklaşık 15 yıldır kullanılan HPV aşısının eczanelerden temin edilerek bireysel olarak yaptırılabileceğini söyledi. Virüsü erkeklerin bulaştırması sebebiyle erkek çocuklarının da aşılanması gerektiğine dikkat çeken Kumtepe, aşı takvimiyle ilgili şu önerilerde bulundu: "9-13 yaş arası kız ve erkek çocuklar mutlaka 2 defa aşılanmalı. Önerilen yaş periyodu geçirilmişse 26 yaşına kadar 3 defa aşı olunmalı. Daha üstü yaştaki veya evli bireylerin de aşı yaptırmasında ise tıbbi sakınca bulunmuyor."

TARAMALAR TAMAMEN ÜCRETSİZ

Türkiye'de KETEM'lerde (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) bu taramaların ücretsiz yapıldığını hatırlatan Kumtepe, "Birçok ülkede insanlar bu testleri parayla dahi yaptıramazken Türkiye'de devlet tarafından ücretsiz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör