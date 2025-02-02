Kadınların çok konuştuğu klişesine cevap: Aradaki fark çok az

ABD'deki Arizona Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, kadınların erkeklerden daha fazla konuştuğunu gösterdi. 2 binden fazla kişinin katıldığı araştırmaya göre, kadınlar günde ortalama 13 bin 349 kelime, erkekler ise 11 bin 950 kelime ile konuşuyor. Bulgular, kadınların ortalama 1399 kelime daha fazla konuştuğunu gösterdi. Ekibe göre, cinsiyetler arasındaki fark varsayılandan daha az. Çalışmada, kadınların konuşkanlıklarının bireysel farklar içerdiğini ve bu nedenle elde edilen verilerin tam olarak güvenilir olmayabileceği vurgulandı. Uzmanlar kadınların erkeklerden daha fazla konuştuğu varsayımının genellikle olumsuz çağrışımlar taşıyan bir 'klişe' olduğunu söylüyor.