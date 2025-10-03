Kadınların kâbusu oldu: Sokağa çıkamıyoruz

İstanbul Bayrampaşa'da kadınlar, komşuları Mustafa G.'nin uzun süredir kendilerini rahatsız ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. İddiaya göre, 27 Haziran akşamı Sevim Y.'nin evinin önünde duran Mustafa G., göz kırparak cinsel içerikli sözler söyledi. Kadın şaşkınlıkla tepki gösterse de şüpheli başını çevirip şarkı söylemeye devam etti. O sırada evinin camından bakan Filiz A. da aynı kişinin sürekli pencerelerinin önünde beklediğini, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak kendilerini taciz ettiğini aktardı. Şüphelinin daha önce de rahatsızlık verdiğini, uyarılara rağmen davranışlarını sürdürdüğünü söyleyen kadınlar, pencereden dışarı bakmaya dahi çekindiklerini, mahallede huzurlarının bozulduğunu söyledi. Gözaltına alınan şüpheli, suçlamaları reddetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa G. hakkında "ısrarlı takip" ve "zincirleme cinsel taciz" suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasını talep etti.