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Giriş Tarihi: 11.7.2023

Kadınların kâbusuna son

Etlik Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Gülin Feykan Yeğin, “Kadınların idrar kaçırma sorunu cerrahi işleme gerek kalmadan çözüme kavuşturuluyor” dedi

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Kadınların kâbusuna son
Kadınların söylemeye çekindikleri sorun artık Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde açılan Pelvik Taban Rehabilitasyon Merkezi'nde çözüm buluyor. Geçtiğimiz günlerde açılan merkez, kadın doğum branşı altında ilk olma özelliği taşıyor. Merkez bünyesinde kadın doğum, fizik tedavi, üroloji uzmanı ve fizyoterapistler bulunuyor. Bazı durumlarda psikiyatri servisinden de destek alınıyor. Kadınların tuvalet kaçırma sorunu cerrahi işleme gerek kalmadan çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Gülin Feykan Yeğin, merkez hakkında şunları söyledi:



GEBELİK VE DOĞUM ETKİLİ
Hastalığın en sık bildiğimiz aktif sebebi, gebelik ve doğum. Problem kullanılan bazı ilaçların yan etkisi sonucu da ortaya çıkabiliyor. Bu dertten mustarip çok fazla kadın var. Başvuranların neredeyse 3'te 1'inin şikâyeti tuvalet kaçırma. Kişinin hayat kalitesini büyük ölçüde düşüren sorundan utanmaması gerekiyor çünkü problemin tedavi edilmesi mümkün. Tuvalet kaçırma problemi olan hastalarımız kadın doğum polikliniği jinekoloji bölümüne başvuru yaparak merkezimizden kolayca yararlanabiliyor. Kişilere öncelikle 45 dakika kadar kadın doğum uzmanı tarafından eğitim veriliyor. 3 ila 6 ay içerisinde hastaların ne ile fayda göreceğini tespit eder hale geliyoruz. Başarılı olamadığımız hastalar için elektrik uyarı, elektriksel stimülasyon (fizik tedavi yöntemi) uygulayabiliyoruz.

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Kadınların kâbusuna son
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