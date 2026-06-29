Kadir Abi’ye son veda

Zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Kadir İnanır (77) için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene katılmak isteyenler saatler öncesinden salonu doldurdu. Törene sinema, televizyon, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılırken, salonu dolduran binlerce kişi de efsane oyuncuya veda etti.

Şehir dışından gelerek törene katılanlardan biri "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan" Kadir İnanır senin için uzak şehirden geldim. Kalbimizdesin. Seni çok seviyorum" dedi. Başka bir kişi ise, "Kadir abi, "Tatar Ramazan", sen hayatın boyunca bu topluma adaleti adamlığı insanlığı gösterdin " diye bağırdı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı "Hepimizin başı sağolsun. Kadir abi sadece bir oyuncu değil bir duruşu da simgeliyordu. Aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum hepimizin başı sağolsun " dedi. Cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Kadir İnanır eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı' dedi.

DUALARLA UĞURLANDI

Kadir İnanır'ın naaşı, ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi. Cenaze namazı ikindi namazına müteakiben kılındı. İnanır, son yolculuğuna uğurlanırken göz yaşları sel oldu. Naaş dualarla omuzlara alındı. Usta oyuncu Ulus mezarlığında toprağa verildi.