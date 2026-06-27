Kadir İnanır hayata veda etti

Türk sinemasında canlandırdığı güçlü karakterlerle hafızalara kazınan sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde ani bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine sevk edilmişti. Uzun süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden ve hayranlarının yakından takip ettiği 77 yaşındaki sanatçıya yapılan ilk tetkiklerin ardından zatürre (pnomöni) teşhisi konuldu. Hastanede tıbbi tedavisi titizlikle devam eden usta oyuncu, sağlık durumunda yaşanan kritik gelişmeler üzerine entübe edilmişti. Unutulmaz filme imza atan Kadir İnanır, özellikle Türkan Şoray ile başrolünü paylaştığı yapımlarla Türk sinemasının hafızasında silinmez izler bıraktı. Usta oyuncu Kadir İnanır yarın son yolculuğuna uğurlanacak. İnanır için önce saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Daha sonra Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kadir İnanır'ın vefat haberinin ardından sanat dünyası yasa boğuldu. Sanatçılardan bazıları üzüntülerini şöyle dile getirdi:

Tamer Karadağlı: Nurlar içinde uyu Kadri Abi. Başımız sağ olsun.

Hülya Koçyiğit: Sevgili Kadir senin sanatına olan bağlılığın ve unutulmaz. Mekânın cennet olsun.

Ata Demirer: Tam da seninle sohbet ettiğim 2010 yazı mahallesindeyim Kadir Abi. Işıklar içinde yat.

Süha Uygur: Kadir Abimizi kaybettik. Yeri asla dolmayacak.

Zafer Algöz: Ülkemizin başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun.





YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ

TÜRK sinemasında canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Kadir İnanır, yaklaşık yarım asrı aşan kariyerinde Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Aynı zamanda yönetmen ve senaristlik yapan sanatçı, Mehmet ve Rukiye İnanır çiftinin çocuğu olarak 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Kalabalık aileye sahip olan Kadir İnanır, 14 kardeşin en küçüğüydü. İlkokul ve ortaokulu Fatsa'da okuyan İnanır, bu yıllarda okul gösterilerinde sahne alarak oyunculuk yeteneğini sergiledi. Daha sonra yatılı olarak Haydarpaşa Lisesi'nde öğrenim gören İnanır, Türkiye'nin ilk gazetecilik okulu olan Gazetecilik Halkla İlişkiler Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Sanatçı, 1960'lı yılların sonunda Ses Dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kaldı. 1968'de düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nda birinci oldu. Sinemaya "Yedi Adım Sonra" filmiyle adım attı. İnanır, yaklaşık 200'e yakın sinema filminde rol aldı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Muhammed UZUN



BAKAN ERSOY: ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi. Ersoy, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: "Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler, Dila Hanım... Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterle unutulmayacak bir efsaneyi, Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."