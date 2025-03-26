Kadir Suresi Okunuşu, Kadir Gecesi Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve İnna Enzelnahü Duası Meali

Kur'an-ı Kerim'de doksan yedinci sırada yer alan Kadir Suresi meali ile idrak edildiğinde, bu gecenin önemini daha iyi anlamamıza vesile olur. Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlerin ve okunan duaların her zamankinden daha faziletli olduğu bilinmektedir. Bu sebeple Kadir Suresi okunuşu bilhassa bu gecede önem taşır. İşte Kadir Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve tefsiri…

Kadir Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

-İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

-Ve ma edrake ma leyletülkadr

-Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

-Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

-Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Kadir Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

-Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

-Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

-Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

-Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

-O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Kadir Suresi Dinle

Kadir Suresi dinle! Kur'an-ı Kerim Kadir Suresi 'nin Arapça tecvidli okunuşu Türkçe anlamı! | Video

Kadir Suresi Kaçıncı Sayfada, Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan en kıymetli surelerden birisi olan Kadir Suresi, Abese Sûresi'nden sonra, Şems Sûresi'nden önce nazil olmuş Mekki surelerden biridir. Beş ayetten müteşekkil olan sure, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde, 598. sayfasında yer alır.

Kadir Suresi Faziletleri

Kelime olarak "azamet, büyüklük" ve "şeref" gibi anlamları bulunan Kadr kelimesi surede üç defa tekrar edilmektedir. Bu kelime, "Leyletü'l-Kadr" yani Kadir Gecesi'ni karşılamak üzere kullanılır. Bu geceyle ilgili önemli bilgileri içeren surenin faziletleri ise merak konusudur.

"Kadr Sûresi'ni okuyan bir kimseye ramazanda oruç tutup Kadir gecesini ihyâ eden kişi kadar ecir verilir" meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, IV, 273; Beyzâvî, II, 611) bu rivayet sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır.

Ancak bu sureyi okuyan kimse, Kur'an-ı Kerim'in indirilişi hakkında önemli bilgilere ulaşmış olur.

Kadir Suresi Konusu

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Kadir Suresi, Kadir gecesinde indirilmiştir. Kadir gecesini anlatmış olduğu için bu ismi almıştır. ''Kadr'' kelimesi de surede üç defa geçmektedir. Bu kelime azamet ve şeref anlamlarını taşır. Kadir gecesinin öneminin anlatıldığı Kadir Suresi beş ayetten oluşmuştur.

Kadir Suresi Nüzûlü

Kadir Suresi, Mushaf'ta doksan yedinci sırada yer almıştır. İniş sırasına göre bakıldığında ise yirmi beşinci sure olma özelliğini taşır.

Abese suresinden sonra, Şems suresinden önce nazil olmuştur. Müfessirlerin çoğu ise Mekke devrinde indiğini belirtmektedir.

Kadir Suresi Tefsiri

Mekke döneminde inen Kadir Suresi, Kadir Gecesi'ni konu almıştır. Bu vesileyle, "güç, hüküm, değer, azamet, şeref" manalarına gelen Kadr kelimesi, bu surenin de adı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in indiği geceyi şereflendirilmek maksadıyla bu isim uygun görülmüştür.

Kadir Suresi tefsiri incelendiğinde, bu surenin mübarek Kadir Gecesi'nde olan hadiseleri, Kur'an'ın indirilişini ve bu gecenin faziletlerini anlattığı görülür. Surede geçen "Biz onu (Kur'ân'ı) Kadir gecesinde indirdik" ifadesi de bu gecenin önemini izah etmektedir.