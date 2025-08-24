Kaf dağında kalan bakan salıncakda sallandı

Artvin ve Rize programına katılmak üzere iki ili ziyaret eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş doğanın içinde kaldığı otelde salıncakta sallandı. İki günlük Doğu Karadeniz ziyaretinde çeşitli programlara katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Artvin Programı sonrası geldiği Rize de Derepazarı ilçesine bağlı Kafdağı isimle otelde kaldı. Doğaya hayran kalan Bakan Göktaş sabah kahvaltısı sonrası otelin bahçesinde bulunan Salıncakta sallandı. Bakan Göktaş çocukluğunu hatırladığı salıncakta bir süre sallandıktan sonra programlarına şehir merkezinde devam etti.