Kafa dağıtmamıza yardımcı oldu

Gaziantep'ten gelen ve uçuş sırasında kokpite geçerek yolculara seslenen Hiranur Ergül (13), "İlk uçuşum oldu. Çok mutluyum. Arada bir sallandı, depremde olduğu gibi. O korku bir anda gözümün önüne geldi ama sonra geçiyor. İnşallah o korkularımızın hepsini geride bırakır, bir daha böyle bir felaket yaşamayız" dedi. Oğlu Mehmet Salih Kösem (12) ile Malatya'dan gelen Hatice Kaya "Oğlum ilk kez biniyor. Onun mutluluğu daha önemli. En azından o kötü günleri az da olsa unutturmaya çalışmaları çok iyi. Türk milleti yaralansa da asla birbirini bırakmaz" diye konuştu. İlk defa uçağa bindiğini söyleyen Mehmet Salih ise "Çok heyecanlıyım. Ben asker olmak istiyorum. Hep birlikte bugünleri atlatacağız" dedi. Kardeşleri ile birlikte uçuşa katılan Edibe Çınar "Çok güzel düşünülmüş. Biraz kafa dağıtmamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Ben 12. sınıfa gidiyorum. Hukuk okumak istiyorum" dedi. Fatma Çınar (16) ise "Uzay ve havacılıkla uğraşıyorum. Hatay'dan gelirken uçağa binmiştim. Bu ikinci. Sıkılıyorduk, çok hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.