Kafa kafaya çarpıştı alev alev yandı

İstanbul Sultangazi'de motosikletiyle seyir halinde olan Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh (25), otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken metrelerce sürüklenen motosiklet alev aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri alev alev yanan motosikleti söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Riyadh'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kağıthane'de de Ambulans ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Sağlık personeli ve motosiklet sürücüsü 4 kişi yaralandı. Sivas'taki kazada, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ise sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Otomobil'de bulunan 5 kişi yaralandı. Öte yandan Erzurum'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 1'i bebek 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan 4 yaralı Erzurum'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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