Kafa kafaya çarpıştı metrelerce havaya uçtu! Feci kaza kask kamerasına yansıdı

İznik-Pamukova yolu Ericek Köyü yakınlarında 41 BCA plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Suat Yakar, önünde seyreden motosikleti solladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Fatih Metiner'in kullandığı 16 UG plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin üzerinden metrelerce havalanan Suat Yakar, taklalar atarak yere yığıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve Jandarma sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Suat Yakar, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fatih Metiner ise Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.