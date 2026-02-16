Haberler Yaşam Haberleri Kafa kafaya çarpıştı metrelerce havaya uçtu! Feci kaza kask kamerasına yansıdı
Giriş Tarihi: 16.02.2026 10:40

Bursa Sakarya karayolunda motosikletiyle seyir halinde olan 59 yaşındaki Suat Yakar, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan feci kazada, metrelerce havaya uçan Suat Yakar hayatını kaybetti.

Remzi YILMAZ
İznik-Pamukova yolu Ericek Köyü yakınlarında 41 BCA plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Suat Yakar, önünde seyreden motosikleti solladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Fatih Metiner'in kullandığı 16 UG plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin üzerinden metrelerce havalanan Suat Yakar, taklalar atarak yere yığıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve Jandarma sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Suat Yakar, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fatih Metiner ise Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

