Kafa kafaya facia: 1’i çocuk 2 ölü, 6 yaralı

İznik ilçesi Çiçekli Mahallesi yakınlarında karşı yönlerden gelen 19 AAD 496 plakalı otomobil ile 81 AEV 387 plakalı otomobil, feci şekilde kafa kafaya çarpıştı. Karayolunun adeta savaş alanına döndüğü kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yola savrulanlar ile araçların içinde sıkışan toplam 8 yaralı, uzun uğraşların ardından ambulanslara konularak çevredeki hastanelere sevk edildi.

Hastanelerde tedavileri süren ağır yaralılardan Jandarma Astsubay Yunus Koca'nın eşi Mehtap Koca ve 3 yaşındaki kızı Ecem Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Astsubay Yunus Koca ile birlikte kazada yaralanan, Muhammet Ölmez, Adem Murat Bediroğlu, Oğuz Kaan Koca, Alaattin Usta ve Yusuf Usta'nın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.