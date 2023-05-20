Kafe baskınında görüntüler şiddetin boyutunu gözler önüne serdi

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 23.00 sıralarında Şişli Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Kafede T.M. ve A.C.P. arasında 10 gün önce kavga çıktı.

Kavgada darp edildiği için kinlenen A. C. P. 6 arkadaşıyla T.M.'nin bulunduğu kafeyi bastı. Baskın sırasında kafede oturan T.M. ve beraberindekiler silahla karşılık verince kafe bir anda savaş alanına dönerken içeridekiler büyük panik yaşadı.

A.C. P. 31 ve A.B. (36) çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. Her iki yaralı hastanede tedavi görürken polis yaptığı çalışmalar sonucu T.M. ve G.Ç.'yi saklandıkları lüks rezidansta yakaladı.

Yapılan aramalarda pompalı tüfek ve 2 adet Glock tabanca ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olaydan sonra güvenlik kamera kayıtları çatışmanın şiddetini ortaya çıkardı.