Kafede akılalmaz ölüm! Arkadaşlarıyla okey oynamak isterken balkondan düştü: Yaşlı adam hayatını kaybetti!

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bulunan bir kafede meydana geldi. Hacı İbrahim Odabaş arkadaşları ile birlikte okey oynamak için kafede bir araya geldi. Odabaş, balkonda oyun oynarken bir süre sonra yer değiştirmek istedi.