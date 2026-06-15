Kafede akılalmaz ölüm! Arkadaşlarıyla okey oynamak isterken balkondan düştü: Yaşlı adam hayatını kaybetti!

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bulunan bir kafede meydana geldi. Hacı İbrahim Odabaş arkadaşları ile birlikte okey oynamak için kafede bir araya geldi. Odabaş, balkonda oyun oynarken bir süre sonra yer değiştirmek istedi.
MASADAN KALKMAK İSTERKEN METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
Sandalyesi ile birlikte masadan kalkan Odabaş, ayağının takılması nedeniyle dengesini kaybedip, balkondan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Hacı İbrahim Odabaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YER DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİ ESNADA AYAĞI TAKILDI
Odabaş'ın arkadaşları ifadelerinde, okey oynadıkları esnada Hacı İbrahim'in sandalyesi ile birlikte yer değiştirmek istediği esnada dengesini kaybederek bir anda aşağıya düştüğünü söyledikleri öğrenildi.