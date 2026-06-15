Haberler Yaşam Haberleri Kafede akılalmaz ölüm! Arkadaşlarıyla okey oynamak isterken balkondan düştü: Yaşlı adam hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:00 Son Güncelleme: 15.06.2026 09:28

Kafede akılalmaz ölüm! Arkadaşlarıyla okey oynamak isterken balkondan düştü: Yaşlı adam hayatını kaybetti!

Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. 72 yaşındaki Hacı İbrahim Odabaş arkadaşlarıyla okey oynarken sandalyesi ile birlikte yer değiştirmek istedi. Talihsiz adam ayağının takılması sonucu metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Odabaş kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar…

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Kafede akılalmaz ölüm! Arkadaşlarıyla okey oynamak isterken balkondan düştü: Yaşlı adam hayatını kaybetti!
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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bulunan bir kafede meydana geldi. Hacı İbrahim Odabaş arkadaşları ile birlikte okey oynamak için kafede bir araya geldi. Odabaş, balkonda oyun oynarken bir süre sonra yer değiştirmek istedi.

MASADAN KALKMAK İSTERKEN METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Sandalyesi ile birlikte masadan kalkan Odabaş, ayağının takılması nedeniyle dengesini kaybedip, balkondan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Hacı İbrahim Odabaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YER DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİ ESNADA AYAĞI TAKILDI

Odabaş'ın arkadaşları ifadelerinde, okey oynadıkları esnada Hacı İbrahim'in sandalyesi ile birlikte yer değiştirmek istediği esnada dengesini kaybederek bir anda aşağıya düştüğünü söyledikleri öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA #SELÇUKLU

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Kafede akılalmaz ölüm! Arkadaşlarıyla okey oynamak isterken balkondan düştü: Yaşlı adam hayatını kaybetti!
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