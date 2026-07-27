Kağıtçılardan Yağız Efe’ye ağlatan destek

BURSA'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla mücadele eden Yağız Efe Erim'in (9) sağlığına kavuşabilmesi için başlatılan valilik izinli kampanyasına, sokaklarda karton ve plastik toplayanlardan destek geldi. Geçimlerini atık malzemelerden sağlayanlar, kullandıkları çekçek ve araçların üzerine astıkları 'DMD Yağız Efe Yaşasın' yazılı pankartlarla şehrin dört bir yanında farkındalık oluşturuyor. Nilüfer ilçesinde yaşayan, 4 çocuklu Mustafa Erim ve Hafize Erim çiftinin üçüncü çocuğu olan Yağız Efe'ye, Haziran 2025'te rahatsızlığı nedeniyle getirildiği devlet hastanesinde DMD tanısı konuldu.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Ailesinin geçimini ambulans sürücülüğü yaparak kazanan Mustafa Erim, oğlunun Dubai'de yapılacak tedavisi için gerekli olan 3 milyon doların toplanması için Bursa Valiliği'ne başvuruda bulunarak yardım kampanyası başlattı. Belediye başkanlarının destek verdiği kampanyada, Yağız Efe'nin sağlığına kavuşması için gerekli 3 milyon doların yüzde 37'si toplandı. Kampanyanın bitmesine 3 ay kaldığını söyleyen baba Mustafa Erim,"Arkadaşlarımızın bu yüce gönüllü desteği bizim için çok kıymetli. Destek bekliyoruz" diye konuştu. DHA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör