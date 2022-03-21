Kağıthane Belediyesi hastalara ulaşım hizmeti veriyor

İstanbul genelinde yağan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken; Kağıthane Belediyesi, hastane randevusu olan yatalak hastalara ulaşım hizmeti verdi. Hasta vatandaşlar belediyeye ait ambulanslarla evlerinden alınarak hastanelerdeki randevularına yetiştirildi.

Kağıthane'de ekipler karla mücadele çalışmaları kapsamında önceliği; hastalık, doğum, ölüm vakalarının yaşandığı sokaklara verdi. Sokakları kardan temizleyen ekipler, hastane randevusu olan yatalak hastaları evlerinden alarak hastaneye ulaşımlarını sağladı.

Hastaları evlerinden alıp hastaneye götüren ekipler, muayene ve tedavileri bittikten sonra aynı şekilde hastaneden alıp evlerine geri bırakıyor. Kağıthane Belediyesi 3'ü ambulans olmak üzere toplam 5 araçla hastaların naklini sağlıyor. Son üç yılda Belediye 8 bin 763 hastanın naklini sağladı.