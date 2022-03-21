Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane Belediyesi hastalara ulaşım hizmeti veriyor
Giriş Tarihi: 21.3.2022 20:58 Son Güncelleme: 21.3.2022 21:45

Kağıthane Belediyesi hastalara ulaşım hizmeti veriyor

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Kağıthane Belediyesi hastalara ulaşım hizmeti veriyor

Kağıthane Belediyesi ilçede poliklinik randevusu olan yatalak hastalara ulaşım hizmeti veriyor.

İstanbul genelinde yağan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken; Kağıthane Belediyesi, hastane randevusu olan yatalak hastalara ulaşım hizmeti verdi. Hasta vatandaşlar belediyeye ait ambulanslarla evlerinden alınarak hastanelerdeki randevularına yetiştirildi.

Kağıthane'de ekipler karla mücadele çalışmaları kapsamında önceliği; hastalık, doğum, ölüm vakalarının yaşandığı sokaklara verdi. Sokakları kardan temizleyen ekipler, hastane randevusu olan yatalak hastaları evlerinden alarak hastaneye ulaşımlarını sağladı.

Hastaları evlerinden alıp hastaneye götüren ekipler, muayene ve tedavileri bittikten sonra aynı şekilde hastaneden alıp evlerine geri bırakıyor. Kağıthane Belediyesi 3'ü ambulans olmak üzere toplam 5 araçla hastaların naklini sağlıyor. Son üç yılda Belediye 8 bin 763 hastanın naklini sağladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni KAOS PLANI deşifre oldu! İşte "doktora şiddet" kumpası
SON DAKİKA: Gezi ana davasında son savunmalar! Savcı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamını istedi
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Rusya-Ukrayna müzakereleri açıklaması: Türkiye'nin açtığı diplomatik hat herkese umut oldu
CHP eski vekili ve iş insanı Sinan Aygün: Yolsuzluk arayan Kılıçdaroğlu Ankara'ya baksın
Putin’den yaptırım kararlarına sert tepki! Batı’nın Rusya planına ateş püskürdü
Selde kaybolan gencin, “WhatsApp” grubundan çıkması ailesini umutlandırdı
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal’ın namaza başlaması sorun mu?
Son dakika: Polis memuru Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalandı
SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Amerikan televizyonunda dikkat çeken Türkiye sözleri: Erdoğan ile görüştüm ve...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kağıthane Belediyesi hastalara ulaşım hizmeti veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA