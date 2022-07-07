Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane Kaymakamlığı kurban satış alanında satıcıları sahte para ve tırnakçılık konusunda uyardı
Giriş Tarihi: 7.7.2022 18:39 Son Güncelleme: 7.7.2022 19:35

Kağıthane Kaymakamlığı kurban satış alanında satıcıları sahte para ve tırnakçılık konusunda uyardı

Kurban bayramına sayılı gün kala Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin beraberinde Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara ile birlikte hayvan satış pazarını gezdi. Kurbanlık satışı yapan besicilerle tek tek sohbet eden Kaymakam Tahir Şahir olası sahte para ve tırnakçılık olaylarına karşı dikkatli olmalarını belirterek broşürla uyarılarda bulundu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kağıthane Kaymakamlığı kurban satış alanında satıcıları sahte para ve tırnakçılık konusunda uyardı

Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesinde hayvan pazarında her türlü tedbirin alındığını belirten Kaymakam Tahir Şahin Sadabatta kurulan hayvan pazarını gezip satıcıları olası dolandırıcılık ve tırnakçılık hususunda uyardı. Beraberinde Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara ile birlikte hayvan satış pazarını gezen Kaymakam Tahir Şahin, "Kurban Hizmetleri Komisyon Üyelerimizle birlikte Kağıthane'de kurban satış yerlerini ziyaret ettik. Özellikle ilçe emniyet müdürlüğümüz kurban ibadetimiz öncesinde hem vatandaşlarımızın alışverişlerini huzurla yapabilmeleri için çepeçevre hem trafik açısından hem de sahte para açısından çeşitli tedbirler alarak vatandaşlarımızı bilgilendirdiler. Pazar yerinde gördük ki hemşehrilerimizin yüzde 95'i hayvanlarını satmışlar. Bu konuda Tarım İlçe Müdürlüğümüz ve özellikle Kağıthane Belediyemizin daha öncesinde yapmış olduğu faaliyetlerle vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapmışlar. Bu noktada emeği geçen İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, zabıta ekiplerimize, Tarım İlçe Hayvancılık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah huzurlu bir şekilde Kağıthane'de kurban bayramımızı icra edeceğiz. Bütün hemşehrilerimizin kurban bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Kurbanlık pazar yerini gezdikten sonra konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kurban Bayramı yaklaşıyor. Arefe gününden 1 gün öncesindeyiz, sahadayız, Sayın Kaymakamımızla beraber kurban satış yerlerini ziyaret ettik. Esnaflarımızla, vatandaşlarımızla görüştük. Kurban yerlerinde hemşehrilerimizin mutluluğunu, huzurunu görmüş olduk ve kurbanlık hayvan satışlarının da artık tamamlanmak üzere olduğunu gördük. Allah bayramda kurban kesecek olan tüm hemşehrilerimizin ibadetlerini kabul etsin. Şimdiden herkesin kurban bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



BAYRAM YOLUNDA HER ŞEY YOLUNDA

Özellikle kurban pazarındaki tacirleri sahte para konusunda bilgilendirme konusunda tedbirler alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara, "Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak biz de kurban pazarında vatandaşlarımızın rahatça ticaretini yapabilmeleri için 24 esasına göre tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Ayrıca arkadaşlarımız sahte para ve diğer konularda esnaflarımıza bilgilendirme yaptılar. Bu konuda çalışmalarımız bayram süresince de devam edecek. Buradan şunu da söyleyelim; Bayram yolunda her şey yolunda mottomuzu belirtelim. Vatandaşlarımıza kazasız belasız güzel bir bayram diliyorum" dedi.

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Kağıthane Kaymakamlığı kurban satış alanında satıcıları sahte para ve tırnakçılık konusunda uyardı
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