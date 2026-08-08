Kağıthane’de 104 kilo sentetik madde ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesince Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen saha çalışmaları neticesinde Kağıthane
'de bir iş yerinin sentetik ecza hap üretim imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 104 kilo pregabalin maddesi, 1 adet sentetik ecza maddesi üretmekte kullanılan baskı makinası ele geçirildi. Adreste yakalanarak gözaltına alınan Mahmut Y. ile Mahmut T. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Armağan YILMAZ