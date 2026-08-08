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Giriş Tarihi: 8.08.2026

Kağıthane'de 104 kilo sentetik madde ele geçirildi

Kağıthane’de 104 kilo sentetik madde ele geçirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen saha çalışmaları neticesinde Kağıthane'de bir iş yerinin sentetik ecza hap üretim imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 104 kilo pregabalin maddesi, 1 adet sentetik ecza maddesi üretmekte kullanılan baskı makinası ele geçirildi. Adreste yakalanarak gözaltına alınan Mahmut Y. ile Mahmut T. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Armağan YILMAZ Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KAĞITHANE #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Kağıthane'de 104 kilo sentetik madde ele geçirildi
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