Kağıthane'de 15 kurşunla sokak ortasında katledildi: Nilay Kotan cinayetinde kahreden detay! Meğer 1 yıldır...

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde önceki gün saat 09.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Nilay Kotan ile evli ve 3 çocuk babası olduğu öne sürülen 64 yaşındaki Ali K. arasında yaklaşık 5 yıldır süren bir gönül ilişkisi vardı. İkilinin arası son zamanlarda henüz bilinmeyen bir nedenle bozuldu. Ali K. konuşmak üzere Nilay Kotan'ın adresinin olduğu sokağa gitti. Konuşma tartışmaya dönünce Ali K. silahını çekip peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Nilay Kotan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.