Kağıthane'de 15 kurşunla sokak ortasında katledildi: Nilay Kotan cinayetinde kahreden detay! Meğer 1 yıldır...

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde önceki gün saat 09.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Nilay Kotan ile evli ve 3 çocuk babası olduğu öne sürülen 64 yaşındaki Ali K. arasında yaklaşık 5 yıldır süren bir gönül ilişkisi vardı. İkilinin arası son zamanlarda henüz bilinmeyen bir nedenle bozuldu. Ali K. konuşmak üzere Nilay Kotan'ın adresinin olduğu sokağa gitti. Konuşma tartışmaya dönünce Ali K. silahını çekip peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Nilay Kotan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
OLAY YERİNDE 15 KOVAN BULUNDU
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olaydan sonra aracıyla Silivri'ye doğru kaçtığını tespit etti. Peşine düşen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ali K. emniyete götürüldü. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde 15 adet boş mermi kovanı bulundu. Olayla ilgili yapılan incelemede Nilay Kotan'nın eşinde boşandığı, Ali K.'nın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ayrıca Ali K.'nın 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.
O CANİ TUTUKLANDI
Şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlk beyanına; "Nilay Kotan ile 5 yıldır bir ilişkimiz var. Kendisine her türlü maddi desteği sağladım. Son zamanlarda bana karşı çok soğuk davranmaya başladı. Kendisi ile konuşmak için olay yerine gittim. Bana yine kötü davrandı. Aramızda tartışma çıktı. Sonrasında olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
NİLAY'IN CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA VERİLDİ
Kotan'ın cenazesi Nurtepe Cemevi'nde düzenlenen tören sonrası kadınların omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Kotan'ın cenazesi Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'ÇARŞAMBA GÜNÜ SAVCILIĞA GİDECEKTİ'
Diğer yandan Nilay Kotan ile Ali K.'nin 5 yıldır görüştüğü, Kotan'ın son 1 yıldır ayrılmaya çalıştığı, olay günü Ali K.nin konuşmak için Kotan'ın yanına gittiği öğrenildi. Ailesinden Nilay Kotan'ın Çarşamba günü savcılığa giderek Ali K. hakkında suç duyurusunda bulunup uzaklaştırma kararı aldıracağı bilgisi edinildi. Kotan'ın Ali K.'nin ise evli olduğunu bilmediği öne sürüldü.
15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü! Cinayet anı kamerada | Video