Kağıthane’de binada patlama: Hasar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi!

Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:15 Son Güncelleme: 13.11.2025 09:29

Kağıthane'de bir binanın 2'nci katında bulunan dairede, patlama meydana gelmişti. Korkutan patlamanın etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Yürekleri ağza getiren olay, saat 22.00 sıralarında Yahya Kemal Beyatlı Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrasında evin duvarı yıkıldı, dairede yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan beton parçaları çevredeki araçlara hasar verdi.

HASAR GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

1 kişinin yaralandığı patlamanın izleri günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Patlama nedeniyle dairenin bir duvarı koparak aşağıya düştü. Binada ve çevrede camlar kırıldı. 2 otomobildeki hasar da gün yüzüne çıktı. Binanın etrafı güvenlik şeridi ile kapatıldı. Polisin bina önündeki bekleyişi sürüyor.

