Kağıthane’de akılalmaz olay: Ablasını soda şişesiyle yaraladı!

Olay, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mert Burak G., ablası Hülya G.'den para istedi. Para vermek istemeyen ablasıyla arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre Mert Burak G.'nin elindeki soda şişesini hem kendisine hem de çevresine zarar vermemesi için almaya çalışan Hülya G. müdahale ettiği sırada şişe kırıldı. Kırılan cam nedeniyle Hülya G. iki elinden de yaralandı.