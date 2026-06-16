Kağıthane’de akılalmaz olay! Aile binasını uyuşturucu deposuna çevirmişler: Yakalanınca peçeteye sarıp…

AİLE BİNASINI UYUŞTURUCU DEPOSUNA ÇEVİRMİŞ

Bir süre izlenen Berat Ö. (25), Merkez Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu çıkışında yanında bulunan Mücahit K. ile birlikte durduruldu. Yapılan kontrollerde Berat Ö.'nün üzerindeki sakız kutusunda 113 gram uyuşturucu bulundu. Bekçilerin çalışmasının devamında Berat Ö.'nün Hamidiye Mahallesi'ndeki ailesiyle yaşadığı binaya ve altındaki kömürlük bölümüne Sadabad Suç Araştırma Amirliği ekipleriyle baskın düzenlendi. Kömürlükte yapılan aramalarda bir bidonun içerisine gizlenmiş 9 kilo 525 gram uyuşturucu ele geçirildi. Berat Ö.'nün binanın kömürlük bölümünü uyuşturucu saklamak için kullanıldığı tespit edildi.