Kağıthane’de akılalmaz olay! Gözaltına alınan şüpheliyi ağabeyi ve dayısı kaçırmaya çalıştı: Ortalık birbirine girdi!

ŞÜPHELİLER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerden İbrahim E. ve Özlem E.'nin 'Açıktan hırsızlık', Şeyhmuz E.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve sahtecilik', Tarık T.'nin 'Hırsızlık', Emin E.'nin ise ,'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçlarından kayıtları bulunduğu öğrenildi. Toplam 13 suç kaydı bulunan şüphelilerden İbrahim E. ile Özlem E., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. Şeyhmuz E., Tarık T. ve Emin E. ise 'Görevli memura mukavemet' suçundan yapılan işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör