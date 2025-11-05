Kağıthane’de akılalmaz olay! Kadını darbedilmekten kurtaran esnafın dükkanını ateşe verdi

'SİZ BENİM KIZ ARKADAŞIMA MI ASILIYORSUNUZ'

Karasu, "Biraz halılar değişti, bir iki pleksi birşeyler var. Muhtemelen 8 bin 10 bin lira herhalde cam tutar yani. Sonra olay polisler arasında gerçekleşiyor. Yani polis o esnada etrafa gelip öncesinde biz kavga ettiğimiz esnada halk arıyor. Polisin gelmesiyle onun gelmesi aşağı yukarı eş zamanlı oluyor. Polis etrafta neler olup bittiğiyle ilgili bilgi toplamaya çalışırken bu da olayı bitirmiş. Aracına binmiş gitmek üzere. Polis onun yaptığının farkında değil ama polis kapıya geliyor ateşi fark ediyor onlar söndürmeyle uğraşırken adam da arabasına biniyor kaçmaya çalışıyor. Esnaf o sırada polise 'Yakalayın' diyor 'Olayı işleyen suçu işleyen adam buydu' diyor. Ondan sonra polis hemen yola çıkıyor. Adama 'Gel'' diyor adam arabasına biniyor kaçmaya çalışıyor. Polis ondan sonra hemen araca biniyor. Peşine düşüyor aşağıda 5-10 dakika sonra muhtemelen yakalanmış oluyor tutuklandı. Tutuklanmış kaza da yapmış, suç dosyası, sicili de çok kabarık" diye konuştu.(