Kağıthane’de akılalmaz olay! Motosikletli aracın önünü kesip tehditler savurdu: ‘Yapma ceza yersin’ ikazlarına böyle karşılık verdi!

185 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri ise, sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede kadın motosiklet sürücüsünün Z.Ö. olduğu tespit edildi. Z.Ö.'ye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek', 'Bu amaçla araçtan inmek' ve 'Kask takmamak' ihlallerinden toplam 185 bin lira para cezası uygulandı. Motosiklet 60 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu. Z.Ö. adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

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