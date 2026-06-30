Kağıthane’de akıllara zarar olay kamerada! 15 milyon TL değerindeki lüks otomobili tamirhaneye bıraktı: Başına gelmeyen kalmadı!

TEST SÜRÜŞÜNDE KAZA YAPIP KAÇTI

Kazanın ardından olay yerinden ayrılan lüks otomobili tespit etmek için çalışma başlatıldı. Kağıthane Asayiş Büro ve Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda araç bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemelerde 34 ANL 552 plakalı otomobili kullanan kişinin tamirhanenin sahibi Erdal A. olduğu belirlendi.