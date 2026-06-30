Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane’de akıllara zarar olay kamerada! 15 milyon TL değerindeki lüks otomobili tamirhaneye bıraktı: Başına gelmeyen kalmadı!
Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:49

Kağıthane’de akıllara zarar olay kamerada! 15 milyon TL değerindeki lüks otomobili tamirhaneye bıraktı: Başına gelmeyen kalmadı!

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaşanan kaza akıllara durgunluk verdi. Galerici Bahadır G., yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini şanzıman arızası nedeniyle tamirhaneye bıraktı. Arızayı gideren tamirhanenin sahibi Erdal A. (41), otomobili test sürüşüne çıkardı. Test sürüşü sırasında iddiaya göre Erdal A., gaza fazla basınca aracın başına gelmeyen kalmadı. İşte o feci kaza anları…

DHA Yaşam
Kağıthane’de akıllara zarar olay kamerada! 15 milyon TL değerindeki lüks otomobili tamirhaneye bıraktı: Başına gelmeyen kalmadı!
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Olay, 26 Haziran Cuma günü saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silivri'de galericilik yapan Bahadır G., yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini şanzıman arızası nedeniyle Gürsel Mahallesi'ndeki bir tamirhaneye bıraktı. Arızanın giderilmesinin ardından tamirhanenin sahibi Erdal A., gaza fazla basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

LÜKS ARAÇ CİPE ÇARPTI

Araç, Caner K. (38) yönetimindeki 34 MIH 046 cipe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cip yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan Caner K.'ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta müdahale edildi.

TEST SÜRÜŞÜNDE KAZA YAPIP KAÇTI

Kazanın ardından olay yerinden ayrılan lüks otomobili tespit etmek için çalışma başlatıldı. Kağıthane Asayiş Büro ve Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda araç bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemelerde 34 ANL 552 plakalı otomobili kullanan kişinin tamirhanenin sahibi Erdal A. olduğu belirlendi.

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CEZA YAĞDI

Polis ekipleri tarafından Erdal A.'ya ,'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 'Tescilli aracı plakasız kullanmak', 'Cam filmi bulundurmak' ve 'Yetkililer gelmeden kaza yerinden ayrılmak' maddelerinden toplam 174 bin 719 lira, araç sahibi Bahadır G.'ye ise 'Sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmak' maddesinden 40 bin lira para cezası kedildi. Lüks otomobil ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

KAZA VE KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza anına ait sesler duyuluyor. Ardından lüks otomobilin olay yerinden uzaklaşıyor. Bir süre sonra duran araçtan sürücü Erdal A. ile yanında bulunan Yasin G.iniyor. İkisi birlikte yürüyerek tamirhaneye doğru gidiyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KAĞITHANE #KAZA

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Kağıthane’de akıllara zarar olay kamerada! 15 milyon TL değerindeki lüks otomobili tamirhaneye bıraktı: Başına gelmeyen kalmadı!
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