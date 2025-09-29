Kağıthane’de araç çalan şüpheli kaçmak istedi takla attı: Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı!

ARACININ ÇALINDIĞINI POLİSTEN ÖĞRENDİ

Devam eden çalışmalarda polis, aracın plakasından sahibi Yaşar A.L.'ye ulaştı. Araç sahibi poliste verdiği ifadede, aracının anahtarının kendinde olduğunu kimseye aracını vermediğini, aracının çalınmış olduğunu söyledi. Polisin kazayla ilgili rapor tutması sonrası kazaya karışan araç, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Yola sızan benzin nedeniyle belediye ekipleri tarafından kumlama çalışması yapıldı.Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.