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Giriş Tarihi: 4.1.2023 06:20

Kağıthane'de araç kundaklama

Kağıthane'de park halindeki kamyon kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane’de araç kundaklama

Olay, saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Haliç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki 34 GAF 762 plakalı kamyon, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAMYONUN SAHİBİ ÇALIŞMALARI YAKINDAN İZLEDİ
Olay yerine gelen kamyon sahibi ve yakınları, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Polis, kamyonu yakanların tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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Kağıthane'de araç kundaklama
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