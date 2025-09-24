Kağıthane’de avukata silahlı saldırı! Göğsünden ve kolundan yaralandı: Dehşet anları kamerada

Kağıthane'deki olay saat 15.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Caddeye plakasız motosikletle gelen 2 kişiden biri, motosikletten inerek bir restoranda yemek yiyen avukat Murat K.'ye silahlı saldırıda bulundu.
SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI
Göğsünden ve kolundan yaralanan Murat K. kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, motosikletle gelen saldırganlardan birinin inerek restoran içine ateş ettiği ve koşarak kaçarken yere düştüğü görülüyor.
Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada
Yerden kalktıktan sonra motosiklete binen saldırganın olay yerinden kaçtığı görülüyor.