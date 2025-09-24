Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane'de avukata silahlı saldırı! Göğsünden ve kolundan yaralandı: Dehşet anları kamerada
İstanbul Kağıthane'de bir restoranda yemek yiyen avukat, motosikletli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kolundan yaralanan avukat kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane'deki olay saat 15.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Caddeye plakasız motosikletle gelen 2 kişiden biri, motosikletten inerek bir restoranda yemek yiyen avukat Murat K.'ye silahlı saldırıda bulundu.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Göğsünden ve kolundan yaralanan Murat K. kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Restoranda olay yeri inceleme çalışması yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, motosikletle gelen saldırganlardan birinin inerek restoran içine ateş ettiği ve koşarak kaçarken yere düştüğü görülüyor.

Yerden kalktıktan sonra motosiklete binen saldırganın olay yerinden kaçtığı görülüyor.

