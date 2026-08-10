Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane'de Azerbaycanlı kadının esrarengiz ölümü: Polis o arkadaşını arıyor!
Giriş Tarihi: 10.08.2026 12:41 Son Güncelleme: 10.08.2026 12:45

Kağıthane'de Azerbaycanlı kadının esrarengiz ölümü: Polis o arkadaşını arıyor!

İstanbul Kağıthane’de ihbar üzerine bir eve giren polis ekipleri, odada hareketsiz halde yatan Azerbaycan uyruklu Latife İbadova’nın (57) hayatını kaybettiğini belirledi. İbadova’nın vücudunda darp, kesici delici alet izine rastlanmazken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, İbadova ile aynı evde yaşadığı ve ihbardan yaklaşık 15 dakika önce evden ayrıldığı iddia edilen Ferhat isimli kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemelerde İbadova’nın mide kanseri olduğu arkadaşının ise çeşitli suçlardan aranması olduğu için korkup kaçtığı öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Kağıthane’de Azerbaycanlı kadının esrarengiz ölümü: Polis o arkadaşını arıyor!
  • ABONE OL

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yurt dışından gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri, kapısı ve penceresi açık olan bir eve girdi. Ekipler yaptığı incelemede odada hareketsiz halde yatan kadını buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kadının Azerbaycan uyruklu Latife İbadova olduğunu tespit etti.

BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİNİN İHBARDAN 15 DAKİKA ÖNCE EVDEN AYRILDIĞI İDDİASI

İncelemelere devam eden polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede İbadova'nın vücudunda darp ve kesici delici alet izine rastlamadı. Ancak evde masanın üzerindeki pet şişede uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir madde bulundu. Madde incelenmesi için ekipler tarafından alındı. Diğer yandan mahalle sakinleriyle görüşen polis ekipleri, Ferhat isimli bir kişinin İbadova ile aynı evde yaşadığını öğrendi. Mahallelinin iddiasına göre Ferhat isimli kişi, ihbar yapıldıktan yaklaşık 15 dakika önce evden ayrıldı.

Latife İbadova

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Ayrıca mahalleli, çiftin bir süredir gece saatlerinde tartıştığını iddia etti. Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli olarak değerlendirilen ölümle ilgili soruşturma başlattı.

MİDE KANSERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan ilk çalışmalarda kadının mide kanseri olduğu ölümünün ise bundan kaynaklı olduğu değerlendirilirken ihbar yapıp kaçan arkadaşının ise çeşitli suçlardan aranması olduğu için korkup kaçtığı öne sürüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #AZERBAYCAN #KAĞITHANE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kağıthane'de Azerbaycanlı kadının esrarengiz ölümü: Polis o arkadaşını arıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA