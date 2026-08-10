Kağıthane’de Azerbaycanlı kadının esrarengiz ölümü: Polis o arkadaşını arıyor!

Latife İbadova

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Ayrıca mahalleli, çiftin bir süredir gece saatlerinde tartıştığını iddia etti. Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli olarak değerlendirilen ölümle ilgili soruşturma başlattı.

MİDE KANSERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan ilk çalışmalarda kadının mide kanseri olduğu ölümünün ise bundan kaynaklı olduğu değerlendirilirken ihbar yapıp kaçan arkadaşının ise çeşitli suçlardan aranması olduğu için korkup kaçtığı öne sürüldü.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör