Kağıthane’de Azerbaycanlı kadının esrarengiz ölümü: Polis o arkadaşını arıyor!

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yurt dışından gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri, kapısı ve penceresi açık olan bir eve girdi. Ekipler yaptığı incelemede odada hareketsiz halde yatan kadını buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kadının Azerbaycan uyruklu Latife İbadova olduğunu tespit etti.
BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİNİN İHBARDAN 15 DAKİKA ÖNCE EVDEN AYRILDIĞI İDDİASI
İncelemelere devam eden polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede İbadova'nın vücudunda darp ve kesici delici alet izine rastlamadı. Ancak evde masanın üzerindeki pet şişede uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir madde bulundu. Madde incelenmesi için ekipler tarafından alındı. Diğer yandan mahalle sakinleriyle görüşen polis ekipleri, Ferhat isimli bir kişinin İbadova ile aynı evde yaşadığını öğrendi. Mahallelinin iddiasına göre Ferhat isimli kişi, ihbar yapıldıktan yaklaşık 15 dakika önce evden ayrıldı.
Latife İbadova
KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
Ayrıca mahalleli, çiftin bir süredir gece saatlerinde tartıştığını iddia etti. Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli olarak değerlendirilen ölümle ilgili soruşturma başlattı.
MİDE KANSERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yapılan ilk çalışmalarda kadının mide kanseri olduğu ölümünün ise bundan kaynaklı olduğu değerlendirilirken ihbar yapıp kaçan arkadaşının ise çeşitli suçlardan aranması olduğu için korkup kaçtığı öne sürüldü.