Kağıthane’de çocukların yaktıkları lastik bir anda alev aldı! KOAH hastası kadın hastaneye kaldırıldı: O anlar kamerada

ÇEVRE SAKİNLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Dumanlar sokağı kaplarken, bu sırada çevre sakinlerinden 2 kişi dumanı görerek binanın yanına geliyor. Bina bitişiğinde bulunan araçlarını çekenlerin yanı sıra, çevredekilerin itfaiyeyi aradığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Bu sırada bir bina sakini alevlere su dökerek müdahale ediyor yoğun duman bir süre daha sokakta etkili oluyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör