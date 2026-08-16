Kağıthane'de çocukluk arkadaşını silahla vurdu: "Korkutmak için ateş ettim" Saldırgan tutuklandı

'SEN ADAM MISIN SENİN TELEFONLARINI AÇACAK'

Tutuklanan Muhammed Can D.'nin ifadesinde, "Davut E. isimli şahsı mahalleden çocukluk arkadaşım olması nedeniyle tanırım. Bu olaydan 2 gün önce Metin isimli mahalleden tanıdığım bir ağabeyimle sohbet ediyordum. Davut arkamızdan gelerek Metin abiyle olan konuşmama karıştı. 'Sen adam mısın, Metin abi senin telefonlarını açacak' şeklinde konuştu. Daha sonra aramızda sözlü münakaşa başladı. Davut ile birlikte bulunduğumuz yerden ayrılarak mahallenin üst tarafına çıktık. Burada konuşmaya devam ederken yumruk yumruğa kavga ettik. Daha sonra ben motoruma binerek oradan ayrıldım, Davut da yürüyerek gitti. Birkaç dakika sonra Davut ile yine sokakta karşılaştık. Yine sözlü tartışma yaşandı. Bana sataşmaya başladı. 'Sen göreceksin' diyerek beni tehdit etti. Daha sonra ikimiz de farklı yönlere gittik. Bu kavgadan birkaç saat sonra evimde bulunduğum sırada mahalleden tanıdığım Yasin isimli arkadaşım beni telefonla aradı. Davut'un çelik yelek giydiğini, elinde silahla ve motosikletle beni aradığını söyledi" dediği öğrenildi.