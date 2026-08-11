Kağıthane'de "çöp kavgası" kanlı bitti! 14 yaşındaki çocuk kadının burnunu kırdı: Yakını kardeşini bıçakladı

KARDEŞİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

B.Ç.'nin yakını Ali B.'de daha sonra sokağa gelerek Meltem G.'nin kardeşi Özgür G. ile tartıştı. Taraflar arasında çıkan kavgada Ali B., Özgür G.'yi göğsünden bıçakladı. Kavga sırasında Ali B. de elinden yaralandı. Özgür G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunur şekilde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özgür G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Elinden yaralanan Ali B. de tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayda kullanılan bıçağa el koydu. Yapılan kontrollerde Ali B.'nin 'ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'kasten yaralama', 'hırsızlık' ve 'otomobil hırsızlığı' suçlarından toplam 11 kaydının bulunduğu belirlendi. Özgür G.'nin ise 'kasten yaralama' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından toplam 4 kaydının olduğu tespit edildi.