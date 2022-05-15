Kâğıthane’de doğan her bebeğin bir ağacı var

KağıthaneBelediye Başkanı Mevlüt Öztekin, göreve geldiği 3 yıldan beri yaptığı çalışmalar hakkında SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Seçim öncesinde vatandaşa 53 proje sözü veren Öztekin, bugüne kadar projelerin yüzde 95'ini tamamladıklarını belirtti. Projeleri geliştirirken hiç borçlanmada bulunmadıklarının, tüm projelerin özkaynaklarla yapıldığının ve belediyenin borcu olmadığının altını çizen Başkan Öztekin, bazı projelerini şöyle sıraladı: "Millet Kıraathaneleri ve Çocuk Kütüphaneleri, Maharetli Eller Çarşısı, Uzay Evi, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi, Yaşlılara Gündüz Hizmet Merkezi, Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi, Sporcuhane, Modern Kapalı Pazar Yerleri, İstihdam Hizmet Noktası, Tarihi ve Kültürel Mirası İhya Çalışmaları, Metrolar, Çevre ve Geri Dönüşüm Merkezi, Yayalaştırılmış Alışveriş Caddeleri, Kâğıthane Meydanı, Millet Bahçeleri, Tematik Sokaklar, Sosyal Medya Stüdyosu, Gençhane, Akıllı Şehir Mobilyaları, Yeşil Alanlar ve Botanik Park." İlçede yeşil alan miktarını artırdıklarını da kaydeden Öztekin, bu kapsamda Kâğıthane'de 1 Nisan 2019 itibarıyla doğan her çocuk için ağaç dikildiğini ve ailelerine sertifikalarının verildiğini aktardı. İlçe genelinde park ve yeşil alanlarda toplamda 300 bin adet lale soğanı, 314 bin adet mevsimlik çiçek dikimi, 16 bin 53 adet çalı grubu bitki dikimi yapıldığını anlatan Öztekin, ilçede 24 binin üzerinde ağaç ve fidan dikildiğini belirtti.Genç nüfusa yönelik hizmetlerin de öne çıktığı Kâğıthane'de öğrencilerin de unutulmadığını ifade eden Öztekin, "Gençhane projemiz kapsamında üniversite adayı 7 bin gencimizin YKS sınav ücretlerini karşılıyoruz. 3 bin 213 üniversite öğrencimize nakdi destek, ilkokuldan liseye 25 bin 550 öğrencimize okul çantası ve eğitim seti yardımında bulunduk" şeklinde konuştu. Öztekin, ihtiyaç sahipleri için de Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi'ni hizmete açtıklarını sözlerine ekledi