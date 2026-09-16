Kağıthane’de dronlu ’taciz’ operasyonu: Şüpheliler böyle yakalandı!

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Burak G.'nin 'cinsel taciz' suçundan 1, 'kasten yaralama' suçundan 2 ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 olmak üzere 4 kez, emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Caner E.'nin ise 'çocuğun cinsel istismarı', 'kasten yaralama' ile 'tehdit ve hakaret' suçlarından 1'er olmak üzere 3 kez, emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi. Burak G. ile Caner E. hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şüpheli, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör