Kağıthane’de eski sevgili dehşeti! Sokakta karşılaştığı çifti kurşun yağmuruna tuttu: O anlar kamerada

KAĞITHANE YUNUS POLİSİ YAKALADI

Çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motosikletli polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Kenan A.'yı gözaltına aldı. Kenan A.'nın üzerinde olayda kullandığı kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan Kenan A.'nın ifadesinde, tehditler savuran Sibel A. ile Erkan K.'nin kendisine hakaret ettiklerini, bunun üzerine çifte ateş ettiğini öne sürdü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede saldırgan Kenan A.'nın 'Tehdit' suçundan poliste 3 kaydı bulunduğu belirlendi. Yaralanan Sibel A.'nın 20, Erkan K.'nin ise daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Kenan A. adliyeye sevk edildi.