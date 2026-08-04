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Giriş Tarihi: 4.08.2026 10:37 Son Güncelleme: 4.08.2026 10:38

Kağıthane’de eski sevgili dehşeti! Yanında başkasını görünce motosikleti üzerlerine sürdü: Genç adamı bacağından bıçaklayıp…

İstanbul Kağıthane’de meydana gelen olayda 18 yaşındaki Buğra E. motosikletle eski kız arkadaşı E.A.U. (16) ile Serkan E.’nin (18) yanına giderek dehşeti yaşattı. Buğra E. önce motosikleti üzerlerine sürdü ardından Serkan E.’yi sol bacağından vahşice bıçakladı. Bıçağı çekerken kendi elini de kesen Buğra E., tedavisinin ardından gözaltına alındı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kağıthane’de eski sevgili dehşeti! Yanında başkasını görünce motosikleti üzerlerine sürdü: Genç adamı bacağından bıçaklayıp…
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Olay, 30 Haziran Salı günü saat 20.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A.U., erkek arkadaşı Serkan E. ile yolda yürüdüğü sırada eski erkek arkadaşı Buğra E. motosikletle yanlarına geldi.

MOTOSİKLETİ ÜZERLERİNE SÜRDÜ

İddiaya göre Buğra E., motosikletini ikilinin üzerine sürdü. Kaldırıma çarparak yere düşen Buğra E., ayağa kalktıktan sonra Serkan E.'yi bıçakla sol bacağından yaraladı.

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BIÇAĞI ÇIKARIRKEN ELİNİ KESTİ

Buğra E., bıçağı çıkardığı sırada kendi elini de kesti. Olaya müdahale eden Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Serkan E., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Buğra E. ise Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Buğra E., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Buğra E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Buğra E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KAĞITHANE

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Kağıthane’de eski sevgili dehşeti! Yanında başkasını görünce motosikleti üzerlerine sürdü: Genç adamı bacağından bıçaklayıp…
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