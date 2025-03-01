Kağıthane’de feci kaza: Halat koptu, 2 kişi yaralandı

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda operatör Abdülcelil Bakış ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle makinenin çarptığı 34 CAP 439, 34 BYU 38 ve 06 ADP 659 araçlarda ise hasar oluştu. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.